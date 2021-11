Après avoir décidé de se passer des services d’Hugo Gaston en le renvoyant fina­le­ment à la maison, Sébastien Grosjean s’est présenté ce mercredi matin, à Innsbruck, en Autriche, pour la tradi­tion­nelle confé­rence de presse avant le début des hosti­lités ce jeudi. Et le capi­taine de l’équipe de France est notam­ment revenu sur les condi­tions très parti­cu­lières de cette édition avec le huis clos total imposé par le gouver­ne­ment autrichien.

« Ce sera une atmo­sphère diffi­cile avec le huis clos qui est imposé. Même sur le banc, les gars devront porter le masque. Après les joueurs vont devoir trouver de l’énergie autre­ment que par le public, mais ils ont déjà connu ça lors de la reprise du circuit aux États‐Unis l’année dernière. On doit faire un vrai effort collectif, s’adapter à la situa­tion et on fera de notre mieux pour aller à Madrid. »