C’est offi­ciel depuis dimanche. La France va affronter l’Equateur en barrages de la Coupe Davis, les 4 et 5 mars prochains, à domi­cile ! En jeu, une place pour les phases finales de la Coupe Davis 2022. Les Bleus vont donc retrouver leur public, dans une ville de l’Hexagone encore à définir.

Le capi­taine, Sébastien Grosjean, a fait part de sa joie à L’Equipe : « La meilleure nouvelle de ce tirage, c’est qu’on va pouvoir retrouver le public fran­çais, dans un format (deux simples le vendredi, un double et deux simples le samedi) qui ressemble beau­coup à l’an­cienne formule de la Coupe Davis. Je suis ravi qu’on puisse jouer en France début mars. On va pouvoir retrouver cette atmo­sphère et cette commu­nion avec le public qu’on aime tant. Ces barrages, c’est une vraie compé­ti­tion. Je suis impa­tient d’y être. »