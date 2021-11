Sur la sellette après avoir curieu­se­ment décidé d’ali­gner Richard Gasquet d’en­trée face à la République Tchèque, Sébastien Grosjean a fina­le­ment été « sauvé » par le reste de son groupe. Car une défaite face à des Tchèques, certes valeu­reux, serait très mal passé pour le capi­taine trico­lore. Propos recueillis par le quoti­dien L’Équipe.

« Ça a été long et diffi­cile à cause de la qualité des joueurs tchèques, très bons dans les trois matches. Dans la qualité de service, dans le niveau de jeu, avec un jeu offensif. Je suis très fier de mes joueurs. On a été dans la diffi­culté, ils sont allés cher­cher des ressources. Richard (Gasquet) avait de bonnes sensa­tions à l’en­traî­ne­ment. Mais il n’a pas réussi à se libérer face à un joueur qui a bien servi, agressif. Lui n’a pas réussi à tenir un jeu vers l’avant. Il avait telle­ment envie de bien faire qu’il s’est crispé (défaite en deux sets). Il peut vrai­ment mieux faire, il faut rester mobi­lisé. On verra comment il peut réagir. Adrian (Mannarino) s’est un peu crispé à la fin du premier set. Vesely prenait beau­coup de risque. Mais Manna n’a pas paniqué. Il a bien réagi, en haus­sant son niveau de jeu en retour pour finir de belle manière, il a été très bon au niveau de l’at­ti­tude. Pierre Hugues (Herbert) et Nico (Mahut) ont été grands face à une belle équipe qui nous a surpris en début de match. Mais ils sont allés cher­cher cette victoire. Ce n’était pas évident, sans public. C’est une vraie victoire d’équipe. On a perdu quatre manches (par rapport au set‐average éven­tuel), mais on a surtout gagné la rencontre. Il faudra tout simple­ment aller cher­cher la victoire face aux Britanniques avec cet esprit d’équipe qui est très fort, on l’a vu aujourd’hui. »