Particulièrement attendu en confé­rence de presse pour justi­fier son choix de fina­le­ment écarter Hugo Gaston du groupe France, Sébastien Grosjean, le capi­taine, ne s’est pas montré très loquace et convain­cant sur cette non‐sélection, invo­quant des condi­tions de jeu rapides et une certaine hiérarchie.

« En fait, j’ai remplacé Ugo Humbert par Adrian Mannarino et j’ai gardé les quatre autres joueurs : Arthur (Rinderknech), Richard (Gasquet), Pierre‐Hugues (Herbert) et Nicolas (Mahut) égale­ment par rapport aux condi­tions de jeu car, ici (à Innsbruck, en Autriche, ndlr), c’est un peu en alti­tude. Je pense que tout le monde a fait de très bons entraî­ne­ments et il y a un excellent état d’es­prit l’équipe. Hugo est sixième, ce n’est jamais agréable, bien évidem­ment mais il s’est intégré à merveille dans le groupe, il est jeune, il fait vrai­ment partie de l’avenir de l’équipe de France du tennis français. »