Pour la première fois depuis bien long­temps, l’équipe de France était orphe­line de l’en­semble de ses « quatre mous­que­taires » pour les barrages de la Coupe Davis qui ont eu lieu ce week‐end à Pau. En effet, ni Jo‐Wilfried Tsonga, ni Gaël Monfils, ni Richard Gasquet, ni Gilles Simon n’a été sélec­tionné. En réalité, « La Monf » l’a été avant de déclarer forfait au dernier moment.

Interrogé au sujet de cette géné­ra­tion sur le déclin, le capi­taine, Sébastien Grosjean, n’a pas osé les enterrer même si les mots utilisés ont forcé­ment un sens. « Monfils est malheu­reu­se­ment tombé malade. Il s’était engagé et il avait envie de jouer. Il y a encore six mois jusqu’aux prochaines rencontres et il y aura trois Grands Chelems donc il faudra suivre les résul­tats de tous les joueurs et prendre les plus en forme. Ils ont donné énor­mé­ment à l’équipe de France, c’est peut‐être la fin d’une très belle géné­ra­tion. Certains ont été blessé, le clas­se­ment chute mais ce sont des joueurs qui peuvent toujours apporter au tennis français. »