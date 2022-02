À moins d’une semaine du début du barrage de Coupe Davis entre l’équipe de France et l’Équateur prévu les 4 et 5 mars prochains à Pau, le capi­taine fran­çais, Sébastien Grosjean, a lancé un appel aux Palois et aux habi­tants de la région à venir en nombre afin de regoûter le temps d’un week‐end à une véri­table ambiance d’une rencontre de Coupe Davis.

En effet, depuis le chan­ge­ment de format instauré par l’ITF et financé par Kosmos et son fossyeur Gérard Piqué, cette compé­ti­tion ances­trale n’a plus du tout les mêmes valeurs et le même engoue­ment depuis qu’elle est disputée telle une coupe du monde de tennis dans plusieurs villes diffé­rentes avec une phase finale dans un seul et même lieu.