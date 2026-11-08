La nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis continue de susciter beaucoup de réactions.
Celle de Guy Forget, resté 14 ans à la tête des Bleus (1999 à 2012), est forcément très interessante.
« Spontanément, comme ça, je n’aurais pas pensé à lui. Je ne suis même pas sûr que lui‐même y ait pensé. Gaël n’est pas quelqu’un qui aime le conflit, mais il va se découvrir sur le tas. Moi, quand j’ai commencé, je ne savais pas trop comment je réagirais aux petites queues de poissons de certains joueurs. Mais tu développes au fil du temps ta manière de faire, tu fais plus d’efforts pour être autoritaire, tu te découvres, en quelque sorte… », a commenté l’ancien numéro 4 mondial, interrogé par L’Equipe.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.