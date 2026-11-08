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Guy Forget sur la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine : « Spontanément, comme ça, je n’au­rais pas pensé à lui »

Par
Baptiste Mulatier
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La nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis continue de susciter beau­coup de réactions.

Celle de Guy Forget, resté 14 ans à la tête des Bleus (1999 à 2012), est forcé­ment très interessante.

« Spontanément, comme ça, je n’au­rais pas pensé à lui. Je ne suis même pas sûr que lui‐même y ait pensé. Gaël n’est pas quel­qu’un qui aime le conflit, mais il va se décou­vrir sur le tas. Moi, quand j’ai commencé, je ne savais pas trop comment je réagi­rais aux petites queues de pois­sons de certains joueurs. Mais tu déve­loppes au fil du temps ta manière de faire, tu fais plus d’ef­forts pour être auto­ri­taire, tu te découvres, en quelque sorte… », a commenté l’ancien numéro 4 mondial, inter­rogé par L’Equipe.

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 13:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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