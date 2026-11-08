La nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis continue de susciter beau­coup de réactions.

Celle de Guy Forget, resté 14 ans à la tête des Bleus (1999 à 2012), est forcé­ment très interessante.

« Spontanément, comme ça, je n’au­rais pas pensé à lui. Je ne suis même pas sûr que lui‐même y ait pensé. Gaël n’est pas quel­qu’un qui aime le conflit, mais il va se décou­vrir sur le tas. Moi, quand j’ai commencé, je ne savais pas trop comment je réagi­rais aux petites queues de pois­sons de certains joueurs. Mais tu déve­loppes au fil du temps ta manière de faire, tu fais plus d’ef­forts pour être auto­ri­taire, tu te découvres, en quelque sorte… », a commenté l’ancien numéro 4 mondial, inter­rogé par L’Equipe.