Mal embar­quée dans ce deuxième tour de Coupe Davis, la France voit le Final 8 de Bologne s’éloi­gner (du 24 au 29 novembre). Menés 2–0 au terme de la première journée, les hommes de Paul‐Henri Mathieu n’ont plus le droit à l’er­reur s’ils veulent rester en vie dans cette confron­ta­tion face au Canada.

La paire Pierre‐Hugues Herbert / Benjamin Bonzi devra se défaire du duo Félix Auger‐Aliassime / Duncan Chan pour entre­tenir l’es­poir d’une quali­fi­ca­tion. Coup d’envoi 20h, heure française.

Après sa défaite contre FAA (7−6, 4–6, 6–3), Quentin Halys se voulait opti­miste et croit encore que son équipe peut renverser la vapeur.

« Je m’at­ten­dais à tous les scéna­rios, c’est de la Coupe Davis, on a déjà vu beau­coup de joueurs moins bien classés battre des joueurs mieux classés. Je suis rentré dans mon match en me disant qu’il fallait que je batte Félix, avec forcé­ment un petit peu d’ap­pré­hen­sion, un peu de stress en début de rencontre, mais que j’ai globa­le­ment bien géré. Maintenant, il faut enclen­cher le come­back. Je crois en notre équipe de double, pour déjà revenir à 2–1. Et Arthur [Rinderknech] a large­ment les moyens d’aller battre Félix », a souligné le 49e joueur mondial, au micro de L’Equipe.