Mal embarquée dans ce deuxième tour de Coupe Davis, la France voit le Final 8 de Bologne s’éloigner (du 24 au 29 novembre). Menés 2–0 au terme de la première journée, les hommes de Paul‐Henri Mathieu n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent rester en vie dans cette confrontation face au Canada.
La paire Pierre‐Hugues Herbert / Benjamin Bonzi devra se défaire du duo Félix Auger‐Aliassime / Duncan Chan pour entretenir l’espoir d’une qualification. Coup d’envoi 20h, heure française.
Après sa défaite contre FAA (7−6, 4–6, 6–3), Quentin Halys se voulait optimiste et croit encore que son équipe peut renverser la vapeur.
« Je m’attendais à tous les scénarios, c’est de la Coupe Davis, on a déjà vu beaucoup de joueurs moins bien classés battre des joueurs mieux classés. Je suis rentré dans mon match en me disant qu’il fallait que je batte Félix, avec forcément un petit peu d’appréhension, un peu de stress en début de rencontre, mais que j’ai globalement bien géré. Maintenant, il faut enclencher le comeback. Je crois en notre équipe de double, pour déjà revenir à 2–1. Et Arthur [Rinderknech] a largement les moyens d’aller battre Félix », a souligné le 49e joueur mondial, au micro de L’Equipe.
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 10:23