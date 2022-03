Depuis Pau où il va tenter de quali­fier la France en double avec Nicolas Mahut, Pierre‐Hugues Herbert a partagé son inquié­tude face à la situa­tion actuelle en Ukraine…Son ressenti est sans aucun doute partagé par beau­coup de ses compatriotes.

« C’est compliqué à vivre. Il y a de quoi être déprimé quand on regarde les JT. Ça met un coup quand on voit ces images. On ne se rendait pas compte de la chance qu’on avait de vivre en paix dans le monde. Hélas, on a vécu les atten­tats de Paris pendant le Masters, on commence à être habi­tués à ce genre de situa­tion. Il n’y a pas un moment de la journée où je ne pense pas à ce qui se passe en Ukraine. Je me sens mal pour tout ce qui se passe là‐bas », a regretté P2H dans des propos rapportés par L’Equipe.