Après avoir regoûté à la ferveur d’une rencontre de Coupe Davis à domi­cile, ce week‐end à Pau face à l’Équateur, comme dans l’an­cien format, l’en­semble des membres de l’équipe de France, dont Pierre‐Hugues Herbert, se sont montrés satis­faits d’un tel retour en arrière. Pour P2H, cela peut même signi­fier que la compé­ti­tion n’est pas tout à fait morte.

« Je pense qu’ils essaient de trouver la bonne solu­tion. Ce qui est sûr, c’est qu’on se rapproche de quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu’on avait dans l’an­cien format, mais on est encore loin des émotions qu’on a pu vivre par le passé. Je ne peux pas m’empêcher d’être hyper nostal­gique de tout ce qu’on a vécu en France et de tout ce qui avait à travers la Coupe Davis. J’essaie d’être positif en fait et de prendre sur ce week‐end tout ce qu’on a pu retrouver. C’était extra­or­di­naire de pouvoir rejouer à la maison, l’organisation de l’évènement a été dingue, il y a une ambiance qui nous a refait pensé à ce qu’é­tait la beauté de cette compé­ti­tion. Je vais essayer d’être positif et de me dire que le Coupe Davis peut renaître, c’est ce que j’es­saie de me dire. »