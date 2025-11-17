Pierre‐Hugues Herbert se montre prudent avant le choc entre voisins, ce matin, en quart de finale de la Coupe Davis.
Le spécialiste du double ne considère pas les Tricolores comme largement favoris, notamment après l’exploit réalisé par les Belges pour se qualifier face à l’Australie d’Alex De Minaur.
Interrogé par nos confrères de la RTBF, l’Alsacien a expliqué que la rencontre s’annonçait particulièrement serrée.
« On n’est absolument pas largement favoris. Peut‐être un peu si l’on regarde les classements, mais aujourd’hui, la Belgique reste sur un véritable exploit en Australie. Elle a prouvé que c’était une grosse équipe, très soudée et très complémentaire. On aborde ce match en connaissant les forces de nos adversaires, et il faudra être très solides si l’on veut s’en sortir demain », a déclaré Pierre‐Hugues Herbert.
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 17:53