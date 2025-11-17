AccueilCoupe DavisHerbert méfiant avant d'affronter les voisins Belges : "On n’est absolument pas...
Herbert méfiant avant d’af­fronter les voisins Belges : « On n’est abso­lu­ment pas large­ment favoris. Peut‐être un poil si l’on regarde les classements »

Par Laurent Trupiano

Pierre‐Hugues Herbert se montre prudent avant le choc entre voisins, ce matin, en quart de finale de la Coupe Davis.

Le spécia­liste du double ne consi­dère pas les Tricolores comme large­ment favoris, notam­ment après l’exploit réalisé par les Belges pour se quali­fier face à l’Australie d’Alex De Minaur.

Interrogé par nos confrères de la RTBF, l’Alsacien a expliqué que la rencontre s’annonçait parti­cu­liè­re­ment serrée.

« On n’est abso­lu­ment pas large­ment favoris. Peut‐être un peu si l’on regarde les clas­se­ments, mais aujourd’hui, la Belgique reste sur un véri­table exploit en Australie. Elle a prouvé que c’était une grosse équipe, très soudée et très complé­men­taire. On aborde ce match en connais­sant les forces de nos adver­saires, et il faudra être très solides si l’on veut s’en sortir demain », a déclaré Pierre‐Hugues Herbert.

Publié le lundi 17 novembre 2025 à 17:53

