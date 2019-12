Membre du board de l’ATP, Herwig Straka est au milieu des négociations qui sont constantes sur le calendrier. Lors de la Coupe Davis à Madrid, Novak Djokovic avait évoqué l’après US Open comme période propice pour cette compétition alors même qu’il savait pertinent que cette semaine est celle de la Laver Cup.

Logique donc qu’Herwig prévienne des conséquences possibles d’un positionnement à ce moment là : » Ce serait la guerre avec Roger Federer » avant de préciser ce qui lui semble le plus efficace : « En tant que membre du conseil d’administration de l’ATP, je peux dire que nous travaillons déjà avec l’ITF parce qu’il est assez clair que nous ne pouvons pas garder deux grandes compétitions par équipe à long terme. Je pense toujours que la première semaine du calendrier est la meilleure. Même s’il peut sembler étrange que vous commenciez l’année par une finale. Mais c’est la seule période de l’année où les joueurs sont disponibles et aiment jouer. Et vous devez vous aligner avec les joueurs. »