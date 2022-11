Forcément très déçu après la défaite de l’Australie face au Canada en finale de la Coupe Davis ce dimanche, le capi­taine austra­lien, Lleyton Hewitt, a regretté, en confé­rence de presse d’après match, l’an­cienne formule de la Coupe Davis où les doubles avaient une impor­tance déter­mi­nante, ce qui n’est plus cas actuel­le­ment dans le cas où une équipe remporte ses deux premiers matchs en simple.

« Tout le monde connaît déjà mes senti­ments au sujet de cette formule. En voyant ce qui s’est passé cette semaine, je suis désolé pour la paire de double des Pays‐Bas, par exemple. L’une des meilleures au monde et qui n’a pas pu parti­ciper à un seul point. Ils sont venus après avoir fait un excellent travail aupa­ra­vant et dans la soi‐disant « finale », ils n’ont pas pu jouer. Le concept de compé­ti­tion est erronée et personne n’écoute. Nous n’avons mis que des rustines, mais nous n’avons pas trouvé de vraies solu­tions aux problèmes de la Coupe Davis », a déclaré l’an­cien numéro un mondial en confé­rence de presse, lui qui a remporté à deux reprises cette compé­ti­tion en tant que joueur (1999 et 2003).