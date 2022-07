Leyton Hewitt n’en­tre­tient pas une rela­tion toujours très calme avec Nick Kyrgios. Le capi­taine tente donc de « profiter » de la bonne dyna­mique qui entoure le fina­liste de Wimbledon pour tenter de le convaincre de revenir dans le team des Aussies pour la Coupe Davis.

« Nous aime­rions abso­lu­ment qu’il joue pour nous. Nous sommes beau­coup plus forts s’il est dispo­nible. J’ai envie de dire : reviens avec nous, s’il te plaît. Nick une option pour les matchs de simple et de double, ce qui est impor­tant dans ce nouveau format. Au fond de lui, il est encore assez déçu d’être passé si près de la victoire mais de ne pas l’avoir gagnée. Mais comme je lui ai dit, il peut être extrê­me­ment fier de ses perfor­mances au cours des deux dernières semaines et pendant toute la saison sur gazon. Tout le monde connaît sa puis­sance de feu, son style de jeu et ce qu’il est capable de faire. Il doit simple­ment aller sur le terrain et conti­nuer à croire en lui. »