Lleyton Hewitt a convoqué Nick Kyrgios pour son barrage qualificatif à la phase finale de la Coupe Davis. L’Australie affrontera le Brésil à Adélaïde les 6 et 8 mars et l’ancien numéro 1 mondial a expliqué dans les colonnes du journal The Age ce qui était important dans la gestion de Nick Kyrgios : « Il était inscrit aux tournois de New York et de Delray Beach mais après les grands matchs qu’il a disputés à l’Open d’Australie, il s’est retiré des deux tournois car il s’est rendu compte qu’il n’était pas encore prêt. Je pense que le plus important pour lui est qu’il se sente bien mentalement et physiquement tout au long de l’année. Et cela dépend beaucoup de ce que l’on ressent. Maintenant, il est à Acapulco qui sera un moment important pour lui. En tant que capitaine de Coupe Davis, on a toujours envie que ses joueurs arrivent avec beaucoup de matchs et une bonne série. Avec Nick, il faut simplement qu’il soit bien mentalement et physiquement.«