Absent des courts depuis 11 mois, après une rupture du tendon d’Achille survenue à l’ATP 250 de Stockholm, Holger Rune va faire son grand retour à la compé­ti­tion. Le cham­pion de Paris‐Bercy 2022 est aligné pour disputer le deuxième tour de la Coupe Davis (du 18 au 20 septembre), avec le Danemark, opposé à la Bulgarie.

À cette occa­sion, le 144e joueur mondial a donné ses premières impres­sions sur son tournoi de reprise, au micro d’un média danois.

« Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Je me suis entraîné très dur pour préparer ce match et mon jeu s’améliore de jour en jour. Je ne pouvais pas rêver d’un meilleur début que de le faire chez moi. Je me suis donné à fond à l’entraînement, et je sens main­te­nant que je suis prêt à disputer un match. Je n’aurais pas pu mieux me préparer. Au bout de six ou sept mois, c’est devenu diffi­cile menta­le­ment, car je pouvais certes revenir sur le court, mais je ne pouvais pas faire grand‐chose. En revanche, ce dernier mois et demi a été agréable, car j’ai pu peau­finer les derniers détails et rejouer des échanges. Je me suis entraîné avec Carlos Alcaraz pendant la prépa­ra­tion et j’ai essayé de me mettre en condi­tion. J’aurais proba­ble­ment pu disputer l’US Open, mais je n’étais pas sûr de pouvoir tenir cinq sets. La pres­sion que je m’impose ainsi que celle venant de l’extérieur m’ont manqué ».