Holger Rune n’a plus disputé le moindre match depuis le tournoi de Stockholm 2025 et sa rupture complète du tendon d’Achille.
Pressenti sur le retour depuis quelque temps, c’est enfin l’heure pour le Danois de retrouver la compétition. Et le moment est forcément particulier puisqu’il va le faire sous les couleurs de son pays, à domicile, à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre le Danemark et la Bulgarie.
Interrogé en marge de cette rencontre par le média danois Jyllands‐Posten, Holger Rune a reconnu ressentir une certaine excitation à l’idée de rejouer devant un public après de longs mois d’absence.
« Ça va être complètement fou. J’ai bien dormi la nuit dernière, mais celle d’avant, beaucoup moins. Évidemment, j’ai beaucoup de papillons dans le ventre parce que cela fait très longtemps que je n’ai pas dû performer devant un public. Mais je ne pouvais pas rêver d’un meilleur endroit pour recommencer qu’ici, à domicile » a déclaré le désormais 144ème mondial.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 19:11