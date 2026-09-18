Holger Rune n’a plus disputé le moindre match depuis le tournoi de Stockholm 2025 et sa rupture complète du tendon d’Achille.

Pressenti sur le retour depuis quelque temps, c’est enfin l’heure pour le Danois de retrouver la compé­ti­tion. Et le moment est forcé­ment parti­cu­lier puisqu’il va le faire sous les couleurs de son pays, à domi­cile, à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre le Danemark et la Bulgarie.

Interrogé en marge de cette rencontre par le média danois Jyllands‐Posten, Holger Rune a reconnu ressentir une certaine exci­ta­tion à l’idée de rejouer devant un public après de longs mois d’absence.

« Ça va être complè­te­ment fou. J’ai bien dormi la nuit dernière, mais celle d’avant, beau­coup moins. Évidemment, j’ai beau­coup de papillons dans le ventre parce que cela fait très long­temps que je n’ai pas dû performer devant un public. Mais je ne pouvais pas rêver d’un meilleur endroit pour recom­mencer qu’ici, à domi­cile » a déclaré le désor­mais 144ème mondial.