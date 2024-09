Ce matin, dans les colonnes de l’Equipe, Ugo est remontée comme un coucou.

Jouer Carlos chez lui devant son public en Coupe Davis est le genre d’évè­ne­ment qui fait fris­sonner le Mosellan déjà très convain­cant face à Popyrin.

« Jouer Alcaraz en Espagne, c’est le genre de match que tu retiens toute ta vie. C’est un super joueur, j’adore le regarder jouer. Il créé toujours du jeu. Il dégage sur le terrain un truc qui est fabu­leux. À Wimbledon, j’ai senti que je lui posais pas mal de problèmes. Ça m’a enlevé des doutes sur ma capa­cité à pouvoir gagner contre ce genre de mecs. Il faut que je joue plus régu­liè­re­ment face à eux pour m’ha­bi­tuer à l’in­ten­sité. Ça m’a fait du bien. Ça m’a enlevé pas mal de doutes. Et permis de croire plus en moi. Je vais rentrer sur le court pour gagner. Je sais que j’en ai les capa­cités. Et je vais profiter à fond du moment et de l’ambiance »