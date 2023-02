Appelé il y a quelques jours par le capi­taine Sébastien Grosjean pour le match de barrages contre la Hongrie, Ugo Humbert va vivre sa première sélec­tion en équipe de France de Coupe Davis ce week‐end à Tatabanya. Dans des propos rapportés par L’Equipe, le Messin a exprimé sa fierté de parti­ciper à cette compé­ti­tion qui l’a fait rêver.

« Quand j’étais gamin, les week‐ends de Coupe Davis, je ne les ratais jamais ! Je me mettais devant ma télé et je regar­dais pendant quatre‐cinq heures… Et j’étais à fond derrière les Bleus. Pour moi, c’est une compé­ti­tion incroyable qui m’a toujours fait rêver. J’avais notam­ment adoré la finale à Belgrade (perdue en 2010 contre les Serbes de Djokovic), même si ça n’avait pas marché pour nous. Je me souviens du double (Clément‐LLodra contre Troicki‐Zimonjic). Incroyable, ils étaient menés deux sets à rien et ils avaient fini par gagner ! J’avais adoré. »

Actuellement 86e au clas­se­ment ATP, Humbert a réalisé un bon Open d’Australie avec un 3e tour (défaite contre Holger Rune) avant de s’in­cliner la semaine suivante dès le 1er tour d’un Challenger en Belgique contre le 264e mondial, Onclin.