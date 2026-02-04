Refuser de défendre les couleurs de la France en Coupe Davis est un fait rarissime et il est logique Ivan Ljubičić, se soit indigné de cette décision : « La Coupe Davis a toujours été très importante pour moi. Et en France, j’avais le sentiment que c’était ce qu’il y avait de plus important pour tous les joueurs. Visiblement, ce n’est pas le cas »
En conférence de presse de pré‐tournoi à Montpellier, Ugo a donc tenté de se justifier : « Avant tout, j’ai toujours porté ce maillot avec une grande fierté. J’ai toujours mis beaucoup de passion dans chaque match que j’ai disputé avec l’équipe de France, et à cet égard, j’ai été irréprochable ces trois dernières années. Je sors d’une saison difficile, marquée par de nombreuses blessures et des événements qui m’ont déstabilisé. J’ai perdu des places au classement. Ma priorité est de remonter , car je veux redevenir tête de série numéro un dans les tournois du Grand Chelem. La Coupe Davis m’a toujours fait rêver quand j’étais jeune. Il y avait Roland‐Garros et la Coupe Davis : j’y passais tous mes week‐ends. C’est un choix tennistique, lié à ma carrière ; dire que je n’aime pas jouer pour l’équipe nationale est totalement faux »
Publié le mercredi 4 février 2026 à 11:42