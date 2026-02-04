Refuser de défendre les couleurs de la France en Coupe Davis est un fait raris­sime et il est logique Ivan Ljubičić, se soit indigné de cette déci­sion : « La Coupe Davis a toujours été très impor­tante pour moi. Et en France, j’avais le senti­ment que c’était ce qu’il y avait de plus impor­tant pour tous les joueurs. Visiblement, ce n’est pas le cas »

En confé­rence de presse de pré‐tournoi à Montpellier, Ugo a donc tenté de se justi­fier : « Avant tout, j’ai toujours porté ce maillot avec une grande fierté. J’ai toujours mis beau­coup de passion dans chaque match que j’ai disputé avec l’équipe de France, et à cet égard, j’ai été irré­pro­chable ces trois dernières années. Je sors d’une saison diffi­cile, marquée par de nombreuses bles­sures et des événe­ments qui m’ont désta­bi­lisé. J’ai perdu des places au clas­se­ment. Ma prio­rité est de remonter , car je veux rede­venir tête de série numéro un dans les tour­nois du Grand Chelem. La Coupe Davis m’a toujours fait rêver quand j’étais jeune. Il y avait Roland‐Garros et la Coupe Davis : j’y passais tous mes week‐ends. C’est un choix tennis­tique, lié à ma carrière ; dire que je n’aime pas jouer pour l’équipe natio­nale est tota­le­ment faux »