Le coup de folie tenté et raté par Corentin Moutet suscite énor­mé­ment de réac­tions, en France après l’éli­mi­na­tion des Bleus en quarts de finale, mais aussi à l’étranger.

Le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, n’a pas épargné le 35e joueur mondial.

Hay una delgada línea entre ser un showman y un loco.



Moutet aquí tira más de lo 2do.



Jugándose el set para su selec­ción, hizo este golpe total­mente inne­ce­sario.



Ha termi­nado perdiendo el partido. Imagino que los fran­ceses no estarán muy contentos. https://t.co/J78Fg2c5VO — José Morón (@jmgmoron) November 18, 2025

« Il y a une ligne très fine entre être un showman et être fou. Moutet penche ici davan­tage vers la deuxième option. Alors qu’il jouait le set pour son équipe, il a réalisé ce coup tota­le­ment inutile. Il a fini par perdre le match. J’imagine que les Français ne doivent pas être très contents », a réagi le jour­na­liste espagnol.