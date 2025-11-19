Le coup de folie tenté et raté par Corentin Moutet suscite énormément de réactions, en France après l’élimination des Bleus en quarts de finale, mais aussi à l’étranger.
Le rédacteur en chef de Punto de Break, José Moron, n’a pas épargné le 35e joueur mondial.
Hay una delgada línea entre ser un showman y un loco.— José Morón (@jmgmoron) November 18, 2025
Moutet aquí tira más de lo 2do.
Jugándose el set para su selección, hizo este golpe totalmente innecesario.
Ha terminado perdiendo el partido. Imagino que los franceses no estarán muy contentos. https://t.co/J78Fg2c5VO
« Il y a une ligne très fine entre être un showman et être fou. Moutet penche ici davantage vers la deuxième option. Alors qu’il jouait le set pour son équipe, il a réalisé ce coup totalement inutile. Il a fini par perdre le match. J’imagine que les Français ne doivent pas être très contents », a réagi le journaliste espagnol.
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 16:09