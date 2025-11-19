AccueilCoupe Davis"Il y a une ligne très fine entre être un showman et...
Coupe Davis

« Il y a une ligne très fine entre être un showman et être fou. Moutet penche davan­tage vers la deuxième option avec ce coup tota­le­ment inutile », lâche José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

439

Le coup de folie tenté et raté par Corentin Moutet suscite énor­mé­ment de réac­tions, en France après l’éli­mi­na­tion des Bleus en quarts de finale, mais aussi à l’étranger. 

Le rédac­teur en chef de Punto de Break, José Moron, n’a pas épargné le 35e joueur mondial. 

« Il y a une ligne très fine entre être un showman et être fou. Moutet penche ici davan­tage vers la deuxième option. Alors qu’il jouait le set pour son équipe, il a réalisé ce coup tota­le­ment inutile. Il a fini par perdre le match. J’imagine que les Français ne doivent pas être très contents », a réagi le jour­na­liste espagnol. 

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 16:09

Article précédent
Roddick très en colère au sujet de Zverev : « Il y a des gens qui traitent ce gars comme s’il n’était pas un grand joueur. C’est ridi­cule. Tous ceux qui ne sont pas Alcaraz ou Sinner ne sont pas des moins que rien »
Article suivant
Djokovic présent à Bologne pour une raison particulière

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.