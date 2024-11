Aligné par son capi­taine pour le premier match de la finale de la Coupe Davis entre l’Italie et les Pays‐Bas ce dimanche, Matteo Berrettini n’a pas déçu Flippo Volandri en réali­sant un match de toute beauté face à Botic Van De Zanschulp : 6–4, 6–2, en 1h20 de jeu.

Un large succès qui permet à l’Italie d’être à une petite victoire d’un deuxième sacre consé­cutif avant le duel entre le numéro 1 italien et mondial, Jannik Sinner, et Tallon Griekspoor.

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, Matteo a forcé­ment fait réfé­rence à ses nombreuses bles­sures qui l’avaient notam­ment empêché de prendre part à la finale en 2023 face à l’Australie.

« C’est incroyable. C’est génial d’être sur le terrain. Si vous gagnez, c’est évidem­ment mieux. Mais le plus impor­tant pour moi, c’est d’être en bonne santé, d’être ici et de profiter de ce genre d’at­mo­sphère. C’est ce qui m’a manqué. Ces moments m’ont manqué l’année dernière. J’espère qu’il ne nous reste plus qu’un match à jouer. Mais le premier pas a été fait. »