La France a montré du carac­tère ce week‐end face au Brésil. Ce succès ne doit pas cepen­dant nous enflammer même si la Croatie que l’on affron­tera chez elle présente une équipe plutôt faible avec l’ab­sence de Cilic et Coric.

Pour le respon­sable du haut‐niveau, Ivan Ljubicic, qui va vivre une drôle de rencontre, tout est permis même le rêve le plus grand.

« Il ne faut pas s’ar­rêter là. Ugo et Arthur, on sent qu’ils jouent bien en Coupe Davis. Ils aiment ce type d’énergie et ça leur donne confiance. Personnellement je pense qu’on a la possi­bi­lité de gagner la Coupe Davis. La situa­tion était beau­coup plus diffi­cile en 2022 ou 2023. Aujourd’hui, je pense qu’on mérite de conti­nuer à avancer. Et à vois si on arrive à aller jusqu’au bout’