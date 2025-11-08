Le Britannique Jack Draper a fait son retour dans les médias cette semaine, lui dont le retour est attendu début 2026, après ses longues périodes d’absence cette année. Le vainqueur d’Indian Wells est apparu dans The Tennis Podcast, et a notamment évoqué les critiques reçues par Jannik Sinner depuis qu’il a annoncé ne pas participer à la Coupe Davis.
Jack Draper y voit une forme d’ignorance de la part des gens, et n’apprécie pas le traitement réservée à son collègue.
« Jannik ne joue pas la Coupe Davis cette année, c’est ça ? Il doit probablement se dire : ‘J’ai gagné la Coupe Davis deux fois. Cette année a été longue, j’ai dû gérer beaucoup de choses, j’ai été bon en Grand Chelem, et je veux faire une meilleure pré‐saison, progresser en tant que joueur, et me recharger’. Lui et son équipe ont clairement pris la décision qui lui permet de devenir encore meilleur, et c’est dur de voir quelqu’un être critiqué pour quelque chose comme ça, parce que ce sont des personnes qui ne comprennent clairement pas ce sport et comment il fonctionne. »
Jack Draper on Jannik skipping Davis Cup :— jannik files (@jannik_files) November 7, 2025
“Jannik this year is not playing DC. He’s probably thinking ‘I’ve won DC twice. This year I’ve had a long year, I’ve done well in the Grand Slams and I want to do a better pre‐season, I want to improve as a player, I want to refresh.’” pic.twitter.com/237UneMNHp
Comme à son habitude, Jack n’hésite pas à dire exactement ce qu’il pense.
