AccueilCoupe DavisJack Draper prend la défense de Sinner : « C'est dur de...
Coupe Davis

Jack Draper prend la défense de Sinner : « C’est dur de voir quel­qu’un être critiqué pour quelque chose comme ça. Ils ne comprennent clai­re­ment pas ce sport »

Thomas S
Par Thomas S

-

297

Le Britannique Jack Draper a fait son retour dans les médias cette semaine, lui dont le retour est attendu début 2026, après ses longues périodes d’ab­sence cette année. Le vain­queur d’Indian Wells est apparu dans The Tennis Podcast, et a notam­ment évoqué les critiques reçues par Jannik Sinner depuis qu’il a annoncé ne pas parti­ciper à la Coupe Davis.

Jack Draper y voit une forme d’igno­rance de la part des gens, et n’ap­précie pas le trai­te­ment réservée à son collègue.

« Jannik ne joue pas la Coupe Davis cette année, c’est ça ? Il doit proba­ble­ment se dire : ‘J’ai gagné la Coupe Davis deux fois. Cette année a été longue, j’ai dû gérer beau­coup de choses, j’ai été bon en Grand Chelem, et je veux faire une meilleure pré‐saison, progresser en tant que joueur, et me recharger’. Lui et son équipe ont clai­re­ment pris la déci­sion qui lui permet de devenir encore meilleur, et c’est dur de voir quel­qu’un être critiqué pour quelque chose comme ça, parce que ce sont des personnes qui ne comprennent clai­re­ment pas ce sport et comment il fonctionne. »

Comme à son habi­tude, Jack n’hé­site pas à dire exac­te­ment ce qu’il pense.

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 08:45

Article précédent
Novak Djokovic remballe un jour­na­liste : « Federer, Nadal, Murray et moi‐même, voilà le niveau de tennis auquel nous voulons nous référer »
Article suivant
Alcaraz ne se met pas de pres­sion : « Si cela arrive, ce ne sera pas une déception »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.