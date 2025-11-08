Le Britannique Jack Draper a fait son retour dans les médias cette semaine, lui dont le retour est attendu début 2026, après ses longues périodes d’ab­sence cette année. Le vain­queur d’Indian Wells est apparu dans The Tennis Podcast, et a notam­ment évoqué les critiques reçues par Jannik Sinner depuis qu’il a annoncé ne pas parti­ciper à la Coupe Davis.

Jack Draper y voit une forme d’igno­rance de la part des gens, et n’ap­précie pas le trai­te­ment réservée à son collègue.

« Jannik ne joue pas la Coupe Davis cette année, c’est ça ? Il doit proba­ble­ment se dire : ‘J’ai gagné la Coupe Davis deux fois. Cette année a été longue, j’ai dû gérer beau­coup de choses, j’ai été bon en Grand Chelem, et je veux faire une meilleure pré‐saison, progresser en tant que joueur, et me recharger’. Lui et son équipe ont clai­re­ment pris la déci­sion qui lui permet de devenir encore meilleur, et c’est dur de voir quel­qu’un être critiqué pour quelque chose comme ça, parce que ce sont des personnes qui ne comprennent clai­re­ment pas ce sport et comment il fonctionne. »

Jack Draper on Jannik skip­ping Davis Cup :



“Jannik this year is not playing DC. He’s probably thin­king ‘I’ve won DC twice. This year I’ve had a long year, I’ve done well in the Grand Slams and I want to do a better pre‐season, I want to improve as a player, I want to refresh.’” pic.twitter.com/237UneMNHp — jannik files (@jannik_files) November 7, 2025

Comme à son habi­tude, Jack n’hé­site pas à dire exac­te­ment ce qu’il pense.