Après sa victoire en double avec Matteo Berrettini, ayant permis à l’Italie de se quali­fier dans le dernier carré de la Coupe Davis, Jannik Sinner s’est exprimé sur sa rela­tion avec son compa­triote, dans des propos rapportés par Ubitennis :

« C’est peut‐être l’en­droit d’où nous venons qui est le plus diffé­rent, je suis plus au nord. Mais dans tous les cas, nous voyons les choses de manière assez simi­laire, notam­ment dans la façon de gérer les situa­tions. Notre plus grand diffé­rence, c’est le parcours qui nous a menés au sommet : Matteo est arrivé un peu plus tard (en étant un peu plus âgé), il a pris un chemin diffé­rent, je suis arrivé plus jeune, mais en fin de compte, nous nous enten­dons très bien. Notre amitié est assez natu­relle, il est plus adulte sur certaines choses… peut‐être vieux…, mais c’est une belle amitié à avoir sur le circuit. »