Capitaine malheu­reux de l’Argentine, battue par l’Allemagne en quarts de finale de la Coupe Davis après un double décisif irres­pi­rable, Javier Frana a tenu à saluer la classe d’Alexander Zverev après la rencontre.

« Nous avons échangé des mots chaleu­reux avec le capi­taine alle­mand. Le vain­queur, logi­que­ment, se met à la place de l’autre, comprend ce qu’il ressent et, même pendant sa célé­bra­tion, il pensait à ce que ressen­tait une personne ou une équipe qui était si près du but. Il a été très respec­tueux. Je l’ai croisé au petit‐déjeuner, nous nous sommes à nouveau embrassés et salués. Il est évident que l’Allemagne est un candidat très sérieux pour remporter la Coupe Davis. Je lui ai égale­ment demandé de trans­mettre mes remer­cie­ments à Zverev, car il a eu un geste envers mon plus jeune fils, qui était très triste après la défaite. Stefano était assis par terre avant le départ des voitures, les yeux rougis d’avoir tant pleuré. Zverev est passé, l’a salué, l’a vu, a fait un mètre, mais il est revenu vers lui, l’a soulevé, l’a serré dans ses bras, lui a parlé et a pris une photo. Mon fils a 14 ans. Il lui a dit : « C’est comme ça dans le sport. Ce sera bientôt votre tour. » Il savait sûre­ment que c’était un membre de notre famille et il a fait ce geste. »