Dans le quo­ti­dien The Age, nous appre­nons que le quin­tuple vain­queur de la Coupe Davis avec Australie, John Newcombe, a deman­dé à l’ATP et à la Fédération inter­na­tio­nale de ten­nis de trou­ver un moyen de com­bi­ner l’ATP Cup et la Coupe Davis. John Newcombe n’est pas un fan du nou­veau for­mat de la Coupe Davis qui a débu­té en 2019 se dérou­lant sur une semaine et qui a impli­qué 15 équipes. Un for­mat par oppo­si­tion à des matchs à domi­cile et à l’ex­té­rieur au cours de l’année.

« Si l’ITF avait un peu de bon sens, elle ferait tout son pos­sible pour négo­cier avec l’ATP afin de com­bi­ner les deux évé­ne­ments. Cette for­mule de la Coupe Davis ne mène nulle part. »

La Fédération inter­na­tio­nale de ten­nis a annon­cé la semaine der­nière que la phase finale de la com­pé­ti­tion aura lieu sur onze jours, du 25 novembre au 5 décembre, dans trois villes euro­péennes. En 2022, le nombre d’équipes serait réduit de 18 à 16.