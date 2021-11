On le sait, Andrey Rublev peut avoir de vraies crises de nerf sur un court que ce soit en simple comme en double.

Heureusement, son coéqui­pier Aslan Karatsev a trouvé la bonne méthode pour reca­drer son pote quand il pète un câble : « En fait, j’es­saye surtout de le calmer et d’at­tirer son atten­tion pour qu’il soit concentré et qu’il ne s’égare pas, autre­ment cela peut « être dange­reux » pour la suite du match. Dès que je le vois souf­fler ou marcher lente­ment, je me préci­pite vers lui et je lui parle » a expliqué Aslan.

Visiblement cela fonc­tionne puisque malgré quelques sorties de piste, Rublev tient bien son rang depuis le début de la compé­ti­tion sans dégou­piller alors qu’il n’a pas été toujours à son meilleur niveau.