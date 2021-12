Mis de côté depuis le début des phases finales de la Coupe Davis, Miomir Kecmanovic a été choisi par son capi­taine Victor Troicki pour affronter Mikhail Kukushkin lors du premier match entre la Serbie et le Kazakhstan. C’est un vrai coup de poker tenté par Troicki alors que Miomir est un novice dans cette compé­ti­tion et que Filip Krajinovic et Dusan Lajovic n’ont pas donné satisfaction.

Pour la suite, il n’y a aucune surprise avec le duel attendu entre Novak Djokovic et Alexander Bublik, les deux numéros 1 de chaque équipe. Le début de la première rencontre est programmé à 16 heures.