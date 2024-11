Tombeur de Ben Shelton au bout du suspens, 6–1, 4–6, 7–6(14), Thanasi Kokkinakis a ramené l’un des deux points (avec le double) ayant permis à l’Australie de sortir les Etats‐Unis en quarts de finale de la Coupe Davis.

L’actuel 77e mondial est comblé au sein de l’équipe austra­lienne, grâce notam­ment à son capi­taine, l’an­cien numéro 1 mondial Lleyton Hewitt.

« En Coupe Davis, il y a à la fois l’énergie, la capa­cité à faire l’ef­fort et l’envie. J’ai ces trois choses‐là. Voir les gars, et Lleyton, une idole avec laquelle j’ai grandi, l’en­tendre me motiver, être chaud avec moi, c’est dingue. Pour moi, il est proba­ble­ment le meilleur coach au monde. Il me permet de sortir un niveau d’in­ten­sité et d’ef­fort que j’ai du mal à repro­duire ailleurs », s’est réjoui Kokkinakis dans des propos rapportés par L’Equipe.