C’est un enter­re­ment de première classe auquel on vient d’assister en ce mercredi 24 novembre 2021. Celui défi­nitif de la Coupe Davis qu’on ose à peine appeler par cette appel­la­tion tant elle désho­nore son créa­teur et ses valeurs.

Alors que certains acteurs se réjouis­saient d’une nouvelle formule « améliorée » avec trois pays hôtes pour les phases finales, en l’occurrence l’Autriche, l’Italie et l’Espagne pour cette édition 2021, cet espoir n’aura pas duré long­temps après les infor­ma­tions révé­lées par le quoti­dien britan­nique Telegraph ce jeudi.

En effet, et certai­ne­ment pour combler une partie de l’argent envolé à cause de la crise sani­taire, Kosmos et son fossoyeur de foot­bal­leur, Gérard Piqué, viennent de signer un ‘deal’ de cinq ans pour envoyer l’im­mense sala­dier d’argent dans le golf persique, plus préci­sé­ment à Abu Dhabi.

Une véri­table hérésie quand on sait que le fonde­ment même de cette compé­ti­tion est basé sur une rela­tion avec les fans, en folie ou hostiles, à domi­cile ou à l’extérieur.

Reste main­te­nant à savoir comment cette nouvelle sera reçue par les joueurs, entraî­neurs, capi­taines et fans de tennis. On a bien notre petite idée sur la ques­tion. Pour vous donner un indice, on vous laisse sur ces mots forts et justes prononcés par Yannick Noah au moment du premier enter­re­ment de la Coupe Davis en 2019 : « Honte à tous ces joueurs, diri­geants et médias qui viennent de vendre l’âme de la Coupe Davis. »