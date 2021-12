Novak Djokovic a donné tout ce qu’il pouvait. Il a gagné tous ses matchs en simple. Mais cela n’a pas suffi. La défaite de Dusan Lajovic contre le 279e mondial l’a poussé à jouer un double décisif contre l’ex­cel­lente paire croate. Il l’a perdu en deux sets avec Filip Krajinovic, désolé pour son ami en confé­rence de presse après cette élimi­na­tion en demi‐finales de Coupe Davis.

« C’est un grand honneur d’avoir Djokovic dans l’équipe. Nous appre­nons beau­coup de lui. Il est notre idole. Il nous a donné beau­coup de victoires en Coupe Davis. Il adore jouer, et nous essayons de l’aider chaque fois que nous le pouvons. Malheureusement, perdre en demi‐finale est très triste. Nous devions aider Novak davan­tage. Il est diffi­cile pour lui de jouer à la fois en simple et en double, mais Nole pousse toujours son corps au maximum pour son pays. Dans un avenir proche, nous allons essayer de former de bonnes paires de doubles pour que les joueurs de simple puissent doser leurs efforts », a déclaré Krajinovic sur Okko Sport.