Le capi­taine Victor Troicki a fina­le­ment tranché et a décidé d’ali­gner Filip Krajinovic aux côtés de Novak Djokovic pour affronter Nikola Metkic et Mate Pavic dans le double décisif entre la Serbie et la Croatie.

Une déci­sion prise après la piètre pres­ta­tion de Nikola Cacic lors du double précé­dent face aux Kazakhs. Et compte tenu de la grande impor­tance de ce match, le choix s’est donc tourné vers un joueur plus habitué aux simples et aux habi­tudes de jeu de Nole plutôt qu’un profil comme Cacic, pure­ment centré sur le jeu de double.

C’est un petit coup de poker de la part du capi­taine serbe qui sait perti­nem­ment que la mission est presque impos­sible face à l’une des meilleures paires au monde. Mais avec le numéro 1 mondial de l’autre côté du filet, tout semble fina­le­ment possible…