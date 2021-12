Au terme d’un match complè­te­ment fou, le Kazakh Mihkail Kukushkin s’est imposé face au Serbe Miomir Kecmanovic après avoir sauvé quatre balles de match en 3h20 de jeu. Incroyable.

En déci­dant d’ali­gner Miomir Kecmanovic au lieu de Dusan Lajovic ou de Filip Krajinovic pour le premier match de la rencontre entre la Serbie et le Kazakhstan, le capi­taine serbe faisait le pari de la surprise et la frai­cheur face à un Mikhaïl Kukushkin vieillissant.

Très mal parti,le protégé de David Nalbandian concé­dait la première manche au jeu décisif en jouant très loin de sa ligne. Breaké d’en­trée de deuxième set, les voyants étaient au rouge pour l’équipe serbe dont le capi­taine Troicki commen­çait à faire sérieu­se­ment la mou sur le banc. Mais rattrapé par l’enjeu à 4–3, le Kazakh réali­sait un très mauvais jeu pour laisser revenir un adver­saire qui n’en deman­dait pas tant. Un set partout, balle au centre.

Sur la lancée de cette deuxième manche remportée, Kecmanovic se montrait le plus solide et s’of­frait deux balles de match sur son service à 5–3. On se dit alors que le match est plié mais le Serbe, comme le Kazakh est terrifié par la pres­sion d’ap­porter un premier point déter­mi­nant à son équipe. Finalement débreaké, Miomir se neutra­lise avec Mikhail et les deux vont donc jouer un tie‐break de tous les dangers.

Et c’est après un suspense insou­te­nable que Kukushkin finit par l’emporter après s’être procuré quatre balles de match, la cinquième étant enfin la bonne. Une victoire 7–6(5), 4–6, 7–6(11) qui permet au Kazakhstan de glaner le premier point face à la Serbie avant le duel tant attendu entre les deux numéros 1 Alexander Bublik et Nival Djokovic. Autant vous dire que ça promet !