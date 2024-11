En pleine prépa­ra­tion de son grand retour, prévu pour le début d’année 2025 en Australie, Nick Kyrgios a suivi le parcours de son équipe natio­nale en Coupe Davis à Malaga, où ses compa­triotes et notam­ment son ami, Thanasi Kokkinakis, ont été stoppés en demi‐finales par l’Italie.

« J’essayais de rester débout quand Kokki jouait. Je me suis réveillé et nous avions perdu. Je pensais que c’était notre année… », a regretté le fina­liste de Wimbledon 2022.

