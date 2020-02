L’Australie pourra compter sur ses meilleurs atouts pour la réception du Brésil (à Adélaïde les 6 et 7 mars) pour le barrage qualificatif à la phase finale de la Coupe Davis. Lleyton Hewitt a annoncé un groupe avec Nick Kyrgios, Alex de Minaur, John Millman, Jordan Thompson et James Duckworth.

