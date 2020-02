C’est un coup dur pour Lleyton Hewitt et la sélection australienne. Nick Kyrgios (diminué au poignet et contraint à l’abandon dès le premier tour d’Acapulco) et Alex de Minaur doivent renoncer au barrage de Coupe Davis face au Brésil qui est prévu les 6 et 7 mars à Adélaïde. Ils seront remplacés par Alex Bolt et John Peers qui rejoignent ainsi Jordan Thompson et John Millman.