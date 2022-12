Depuis l’Arabie Saoudite où il s’ap­prête à jouer la très lucra­tive Diriyah Tennis Cup, une exhi­bi­tion du 8 au 10 décembre, Nick Kyrgios a expliqué en toute honnê­teté à l’AAP son absence en Coupe Davis avec l’Australie, qui, à l’instar du capi­taine, Lleyton Hewitt, aurait aimé compter sur lui.

« À ce stade de ma carrière, je ferai toujours ce qui est le mieux pour moi. Je peux voyager dans le monde entier pour jouer des exhi­bi­tions à cette époque de l’année pour un salaire à six chiffres. Je préfère passer du temps avec ma famille et ma petite amie, vivre des expé­riences dans le monde entier et gagner cet d’argent plutôt que de jouer une semaine dans un endroit où je ne pour­rais pas être avec ma petite amie et où je ne serais pas aussi bien payé. Cela n’a pas vrai­ment de sens pour moi et pour ma progres­sion en tant qu’ath­lète. Ajouter une semaine supplé­men­taire en Europe à Malaga n’était pas vrai­ment ce qui figu­rait sur ma liste de souhaits. Si c’était en Australie, peut‐être que cela aurait été une histoire diffé­rente. Mais qui sait ? Ce n’est pas toujours facile pour moi d’ef­facer tout ce qui, en Australie, a été dit de négatif sur moi ou ma famille. Donc c’est inté­res­sant que les Australiens veuillent vrai­ment que je joue, mais ils me critiquent toujours. »