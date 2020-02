La Belgique, finaliste de la compétition en 2017, espère retrouver la phase finale à Madrid en novembre prochain. Pour cela, elle devra se défaire de la Hongrie à Debrecen lors des barrages qui auront lieu les 6 et 7 mars. Mais la formation belge ne pourra pas compter sur son leader, David Goffin, qui ne figure pas dans le groupe retenu de Johan Van Herck. Il s’agit de Kimmer Coppejans, Ruben Bemelmans, Arthur de Greef, Joran Vliegen et Sander Gille.

Lining up for the @DavisCupBelgium team in the Qualifiers 👇 🇧🇪 pic.twitter.com/VmGSeEMZQc

— Davis Cup (@DavisCup) February 25, 2020