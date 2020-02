La Chine a décidé de renoncer à sa rencontre des 6 et 7 mars face à la Roumanie. La raison est simple puisqu’il s’agit d’une question de santé mondiale : le coronavirus. Les différentes restrictions sanitaires imposées aux équipes asiatiques empêchent la tenue de cette rencontre. Le comité de Coupe Davis a accepté ce retrait.

Statement regarding the Romania v China, P.R. Davis Cup World Group I tie :

The Davis Cup Committee has accepted the withdrawal of China, P.R. from their Davis Cup World Group I Play-off against Romania on 6-7 March. (1/2)

