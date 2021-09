Lors de cette phase préli­mi­naire de la Coupe Davis, on peut constater que même privée de son lustre d’antan, la vieille dame fait encore recette.

L’OPA sur cette compé­ti­tion ances­trale de Gérard Piqué qui a séduit l’ITF avec un contrat miri­fique est pour­tant encore dans nos têtes. Et pour cause, elle avait été syno­nyme de fiasco à Madrid en 2019 lors d’une finale sans queue ni tête promise à Rafa et compagnie.

Il faut donc espérer que la dernière réforme avec une phase finale éclatée sur plusieurs sites puisse démon­trer que le Saladier d’Argent a encore un sens même si fonda­men­ta­le­ment la meilleure méthode aurait été surement de garder la dyna­mique des matchs à domi­cile, et d’étaler peut‐être l’épreuve sur deux ans.

Cela n’au­rait surement pas permis de faire un grand circus final mais l’es­prit de la compé­ti­tion aurait été sauvegardé.

Mais l’es­prit ne pèse pas lourd face à un gros chèque surtout quand Shakira a décidé de faire le lever de rideau de la compé­ti­tion avec un concert sans relief !