Le public peut être un vrai soutien, mais il ne fait pas tout. Les Italiens l’ont compris ce lundi après leur défaite 2 à 1 face à une Croatie mobi­lisée comme jamais. Les coéqui­piers de Cilic sont dans donc la dernier carré. Ils affron­te­ront soit la Serbie, soit le Kazakhstan pour accéder à la finale dimanche à Madrid.

La journée avait commencé avec une grosse surprise avec la victoire de l’in­connu Gojo (279ème) face à un Sonego (29ème) pétrifié (7–6 (2), 2–6, 6–2).

Puis vint le duel des titans, plus de 2H43 de match et un rythme effréné entre Sinner et Cilic où le Croate a encore confirmé une certaine faiblesse mentale. Servant pour le match à 5 à 4 dans la deuxième manche, Marin est tombé alors dans ses travers lais­sant Sinner revenir dans un match qui semblait pour­tant lui échapper.

Après un tie‐break hale­tant, l’es­poir trans­alpin faisait rapi­de­ment le break dans l’ul­time manche pour clore un match typi­que­ment dans le style de la Coupe Davis (3–6, 7–6 (4), 6–3).

On allait donc avoir le droit au bout de la nuit à un double décisif où la paire Croate Mektic/Pavic partait sur la ligne de départ avec une vraie longueur d’avance face à Sinner/ Fognini.

Les spécia­listes jamais réel­le­ment en danger signaient un succès tactique et tech­nique sans forcer vrai­ment leur talent (6–3, 6–4).

On rappelle que la Croatie est la dernière nation à avoir remporter la Coupe Davis dans son format historique.

Ce serait un beau clin d’oeil si cette grande nation de tennis pouvait à nouveau soulever le sala­dier d’argent. Ce ne serait que la 3ème fois de leur histoire.