David Ferrer sera à la tête de l’équipe espagnole lors de la phase finale de la Coupe Davis, qui se déroule cette semaine à Bologne, en Italie. Avec Carlos Alcaraz dans ses rangs, l’Espagne fait bien évidemment figure de grandissime favorite.
Interrogé à ce sujet par nos confrères de Sport.es, le capitaine espagnol, qui vit sa dernière campagne à la tête de la sélection, a expliqué que le plus important à ses yeux était le bonheur que pourrait procurer un tel sacre à ses joueurs, bien au‐delà de sa propre satisfaction en tant que capitaine.
L’ancien numéro trois mondial souhaite néanmoins prendre les rencontres les unes après les autres avant d’espérer soulever le trophée.
« Pas vraiment. En réalité, c’est surtout pour les joueurs que je me réjouis. En tant que capitaine de Coupe Davis, la gagner ou non m’est un peu égal. Ce qui me rend heureux, c’est de voir les joueurs éprouver ce sentiment », a déclaré David Ferrer.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 12:10