David Ferrer sera à la tête de l’équipe espa­gnole lors de la phase finale de la Coupe Davis, qui se déroule cette semaine à Bologne, en Italie. Avec Carlos Alcaraz dans ses rangs, l’Espagne fait bien évidem­ment figure de gran­dis­sime favorite.

Interrogé à ce sujet par nos confrères de Sport.es, le capi­taine espa­gnol, qui vit sa dernière campagne à la tête de la sélec­tion, a expliqué que le plus impor­tant à ses yeux était le bonheur que pour­rait procurer un tel sacre à ses joueurs, bien au‐delà de sa propre satis­fac­tion en tant que capitaine.

L’ancien numéro trois mondial souhaite néan­moins prendre les rencontres les unes après les autres avant d’espérer soulever le trophée.

« Pas vrai­ment. En réalité, c’est surtout pour les joueurs que je me réjouis. En tant que capi­taine de Coupe Davis, la gagner ou non m’est un peu égal. Ce qui me rend heureux, c’est de voir les joueurs éprouver ce senti­ment », a déclaré David Ferrer.