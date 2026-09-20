Alors que l’équipe de France ne parti­ci­pera pas aux phases finales de la Coupe Davis pour la première fois depuis l’in­tro­duc­tion de la nouvelle formule, en 2019, le journal L’Équipe, via un billet d’ana­lyse publié sur son site, a décidé de revenir sur ce petit fiasco, d’au­tant plus mis en lumière par l’ab­sence du numéro 1 fran­çais, Arthur Fils.

Et les mots employés ne sont pas anodins.

« La déroute des Bleus face à Félix Auger‐Aliassime et les siens rend ce désis­te­ment encore plus trou­blant, ou gênant, mettez‑y l’ad­jectif qui vous convient le mieux. En janvier, déjà, Ugo Humbert, alors n° 2 fran­çais, avait aussi choisi de renoncer à sa sélec­tion pour le premier tour au Portel contre la Slovaquie, comme Arthur Fils cette fois. L’équipe de France n’a de toute évidence pas les moyens de ces impasses impo­sées par ses meilleurs joueurs pour préserver les ambi­tions indi­vi­duelles. Bien sûr, Fils n’est pas le premier leader de son pays à se faire porter pâle pour cet ersatz de Coupe Davis. Mais le président de la FFT, Gilles Moretton, qui connaît mieux que personne les sommes inves­ties depuis le plus jeune âge dans ce pur produit fédéral, aurait sans doute apprécié un renvoi d’as­cen­seur. Pour aller défier Auger‐Aliassime sur ses terres dans un choc pimenté par son carac­tère fran­co­phone et contri­buer ainsi à une éven­tuelle quali­fi­ca­tion pour la lucra­tive phase finale à Bologne, fin novembre. »