Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis a donné son verdict et il a été plus clément qu’en 2019 où la France avait hérité de la Serbie et du Japon. Cette fois, la sélection de Sébastien Grosjean qui était tête de série, sera donc opposée à la Grande-Bretagne et la République tchèque, deux nations que les Tricolores connaissent bien.