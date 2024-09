Apres la défaite inat­tendue de Fils face à Kokkinakis alors que le Tricolore semblait avoir le match en main dans la seconde manche ((7−6 [4], 7–6 [3])), Humbert avait remis la France sur les rails en domi­nant de la tête et des épaules un Popyrin dépassé par la puis­sance et la fougue du Mosellan (6−3, 6–2).

On allait donc avoir droit à un double décisif avec la paire promet­teuse Herbert/Roger‐Vasselin qui s’at­ta­quait à Ebden/Purcell, l’une des meilleures paires du monde. Et le duel fut d’un très haut‐niveau tech­nique pour ses spécia­listes de la disci­pline. Les Tricolores parve­naient même à sauver une balle de match dans le second set pour s’of­frir une manche déci­sive. Manche qui commen­çait par un vilain break qui mettait fin aux espoirs bleu‐blanc‐rouge (5−7, 7–5, 3–6)

La France démarre donc plutôt mal cette compé­ti­tion même si la quali­fi­ca­tion est encore possible dans ce groupe de 4 équipes composé de l’Australie, la République Tchèque et l’Espagne d’Alcaraz.