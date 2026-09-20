24 heures après sa défaite embarrassante face au 205e mondial, Liam Draxl, Arthur Rinderknech avait à coeur de faire bonne figure face à Félix Auger‐Aliassime pour le match de la survie face au Canada en Coupe Davis. Et malgré une belle résistance, le numéro 2 français a fini par s’incliner en trois sets et 2h25 de jeu.
Interrogé après la rencontre par nos confrères de L’Équipe, Arthur n’arrivait toujours pas à expliquer ce qu’il s’était passé lors de ce fameux premier match après lequel il avait eu une phrase lourde de sens concernant la préparation du staff tricolore. Cette fois, il a décidé de prendre sur lui.
« Si j’avais toutes les réponses… Je n’explique pas tout, je n’ai sûrement pas mis les bons ingrédients sur le terrain vendredi. Je jouais un joueur que je n’ai jamais vu de ma vie. Je ne sais pas comment il joue, le court s’est beaucoup accéléré depuis deux jours par rapport à ce qu’il a été toute la semaine, et j’ai été pris un peu par surprise par un gars qui était adroit, qui était couillu, qui allait chercher ses points, qui allait au filet, qui a mérité d’avoir de la réussite. Sur les infos qu’on avait, sur ce qu’il fait dans les moments importants, sur les choix qu’il a habituellement le reste de l’année, il a fait tout l’inverse. Après, j’aurais dû me concentrer plus sur moi, moins sur lui, ça fait partie des erreurs. J’avais fait une très bonne semaine d’entraînement, je ne m’étais pas fait breaker de la semaine… »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 19:33