Début cauche­mar­desque pour les Bleus au second tour de la Coupe Davis. Dans la nuit de ce 19 septembre 2026, c’est d’abord Arthur Rinderknech qui s’est incliné à la surprise géné­rale contre le Canadien Liam Draxl, 205e mondial, en furie devant son public (6−2, 7–5). Pas de surprise dans la seconde rencontre, Félix Auger‐Aliassime a disposé de Quentin Halys, malgré une belle résis­tance du Tricolore (7−6, 4–6, 6–3).

Menée 2–0, la France n’a plus le droit à l’er­reur et devra remporter les trois derniers matchs pour rallier le Final 8 de Bologne (du 24 au 29 septembre). Au terme de cette journée, le capi­taine Paul‐Henri Matthieu a livré ses premières impres­sions, tout en n’ac­ca­blant pas ses joueurs.

« C’est le pire scénario possible ce soir. On est déçus d’être menés 2–0. Les gars ont tout donné sur le terrain », a déclaré l’an­cien 12e joueur mondial, dans des propos relayés par Sportsnet.

La France retient son souffle et s’en remet à la paire Pierre‐Hugues Herbert / Benjamin Bonzi pour rester en vie. Elle sera opposée au duo Félix Auger‐Aliassime / Duncan Chan. Coup d’envoi à 20h, heure française.