Accueil Coupe Davis

La France dos au mur, le constat terrible de Paul‐Henri Mathieu : « C’est le pire scénario possible ce soir »

Par
Jean Muller
-
570

Début cauche­mar­desque pour les Bleus au second tour de la Coupe Davis. Dans la nuit de ce 19 septembre 2026, c’est d’abord Arthur Rinderknech qui s’est incliné à la surprise géné­rale contre le Canadien Liam Draxl, 205e mondial, en furie devant son public (6−2, 7–5). Pas de surprise dans la seconde rencontre, Félix Auger‐Aliassime a disposé de Quentin Halys, malgré une belle résis­tance du Tricolore (7−6, 4–6, 6–3).

Menée 2–0, la France n’a plus le droit à l’er­reur et devra remporter les trois derniers matchs pour rallier le Final 8 de Bologne (du 24 au 29 novembre). Au terme de cette journée, le capi­taine Paul‐Henri Mathieu a livré ses premières impres­sions, tout en n’ac­ca­blant pas ses joueurs.

« C’est le pire scénario possible ce soir. On est déçus d’être menés 2–0. Les gars ont tout donné sur le terrain », a déclaré l’an­cien 12e joueur mondial, dans des propos relayés par Sportsnet.

La France retient son souffle et s’en remet à la paire Pierre‐Hugues Herbert / Benjamin Bonzi pour rester en vie. Elle sera opposée au duo Félix Auger‐Aliassime / Duncan Chan. Coup d’envoi à 20h, heure française.

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 08:29

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥