Alors que les rencontres de deux groupes des phases finales de la Coupe Davis doivent se dérouler à Innsbruck, en Autriche, du 25 au 28 novembre, à savoir celui de la France avec la République Tchèque et la Grande‐Bretagne et celui de la Serbie avec l’Autriche et l’Allemagne, le gouver­ne­ment autri­chien pour­rait décider d’un huis clos total pour les spec­ta­teurs et d’une bulle sani­taire pour les participants.

Cette déci­sion pour­rait être prise alors que l’Autriche fait face à des milliers de mani­fes­tants après avoir décidé de confiner ses citoyens non‐vaccinés. En effet, et à partir de ce lundi, ces derniers, âgés de 12 ans ou plus, n’au­ront plus le droit de sortir sauf pour faire leurs courses ou prati­quer une acti­vité sportive.

L’ITF, qui craint le huis clos, tente­rait de négo­cier en coulisses pour obtenir une déro­ga­tion de la part des auto­rités autri­chiennes, selon des infor­ma­tions de L’Équipe. En atten­dant d’en savoir davan­tage, cette situa­tion pour­rait bien avoir un énorme impact sur le bon dérou­le­ment de ces rencontres. Car en cas de nouvelle bulle sani­taire, chose que les joueurs n’ont pas eu depuis des semaines, il ne serait pas surpre­nant de voir certains fina­le­ment renoncer à cette « Coupe du Monde ».